Отказавшийся от участия в выборах Бортко созвал пресс-конференцию

Владимир Бортко. Фото: Baltphoto
Владимир Бортко. Фото: Baltphoto

Бывший кандидат в губернаторы Петербурга от партии КПРФ Владимир Бортко 31 августа встретился с журналистами.

Бортко намерен объяснить свое решение и подробнее рассказать о том, почему он отказался от участия в выборах.

Пресс-конференция проходит в Санкт-Петербургском университете управления и экономики.

Напомним, 30 августа Владимир Бортко заявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга. О своем решении он рассказал в ходе дебатов на телеканале «Санкт-Петербург». Отнести свое заявление в ГИК Бортко намеревался в субботу, 31 августа.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября. На пост главы города выдвигаются Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Александр Беглов (самовыдвиженец) и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково оборудуют избирательный участок для голосования пассажиров.

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