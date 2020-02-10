Крупный магазин сувениров выселили из помещения на Невском

Крупный магазин сувениров выселили из помещения на Невском
Здание относится к объектам культурного наследия. Фото: ККИ

В Центральном районе Петербурга освобождают незаконно занятые помещения. Из дома 62 литера А по Невском проспекту выселяют крупный сувенирный магазин.

В здании, которое является объектом культурного наследия «Санкт-Петербургский Азовский коммерческий банк», самовольно заняли порядка 2 тыс. кв. метров. Часть помещений использовалась под сувенирный магазин, находящийся в субаренде. По договору субаренду ежемесячная плата за помещения на Невском составляла более 900 тыс. рублей.

«Пользователь был введён в заблуждение, осуществляя оплату за помещение, фактически не имея правовых оснований на использование городской собственности», — сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Информация направлена в правоохранительные органы для принятия решения.

Фото: ККИ

Другие помещения в здании бывшего банка были сданы в субаренду под размещение выставки, магазина одежды и складское помещение ресторана. Проверка показала, что в помещениях были произведены многочисленные перепланировки.

В ККИ добавила, что прежде договор аренды был заключен с ООО «Петербургское агентство недвижимости». Однако в июле прошлого года он был расторгнут в суде из-за долгов по аренде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ККИ выселил незаконный кальян-бар в доме на улице Чайковского.

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Крупный магазин сувениров выселили из помещения на Невском
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