ККИ закрыл незаконный кальян-бар на Чайковского

Заведение располагалось в доме, который является объектом исторического наследия. Владельцы кальян-бара провели в подвальном помещении незаконную перепланировку.

Проверку по адресу ул. Чайковского, д. 33-37, лит. А, помещение 2-Н сотрудники Комитета по контролю за имуществом провели еще в ноябре прошлого года. В подвале дома, где в 1944-1978 годах жил артист В.В. Меркурьев, представители ведомства обнаружили многочисленные нарушения.

Владельцы заведения оборудовали вход с улицы, демонтировали перегородки и установили мойку. При этом никакого договора с городом предприниматели не заключали, а на предупредительное уведомление никак не отреагировали. В связи с этим 16 января ККИ освободил помещение, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что депутаты Петербурга обратились к Законодательному собранию с просьбой не сносить здание СКК.