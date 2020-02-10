Автохолдинг «Мега-Авто» распродает активы

Акционеры ГК «Мега-Авто» приступили к реорганизации бизнеса. На продажу выставлены активы компании — десять дилерских центров в Петербурге, Мурманске, Калуге и Волгограде.

Покупатель на основную часть активов уже нашелся. Приобрести центры Mazda и Mitsubishi в Петербурге и Мурманске, а также Skoda и Volkswagen в Мурманске планирует «Объединенная автомобильная корпорация — РРТ», пишет «Автостат».

Интерес к автосалону Mazda в Волгограде проявила сеть диллерских центров «Ключавто». Приобрести дилерские центры Skoda и Volkswagen в Калуге рассчитает автомобильный холдинг «КорсГрупп».

После реорганизации ГК «Мега-Авто» рассчитывает сосредоточиться на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса, в том числе Audi, Jaguar, Land Rover и других. Помимо этого, в планах компании работа с брендом Hyundai.

К структурированию процедуры реорганизации привлечен Банк «Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России закрылись 74 дилерских центра.