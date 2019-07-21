За полгода в России закрылись 74 дилерских центра

Больше всего центров по-прежнему у Lada. Фото: pixabay.com

Больше всего центров по-прежнему у Lada. Фото: pixabay.com

Китайские компании уходят с российского рынка, но тут же приходят новые.

В России насчитали 3376 официальных дилерских центров, где продают и обслуживают легковые автомобили. Всего за погода их число упало на 74.

Аналитики агентства “Автостат” заявили, что в январе число центров составляло 3450 — без учета отдельных сервисных центров. За полгода производители расторгли 313 дилерских контрактов, тогда как заключили только 239 новых.

Больше всего центров потеряла китайская компания Lifan – 34 штуки. На 12 центров меньше стало у Chery, Ravon из Узбекистана отказался от 18 центров. При этом другие китайские компании — JAC, Haval, Changan – наоборот договорились с новыми центрами.

Пока что больше всех дилерских центров имеет Lada – 292 центра на июль 2019 года. Второе место держит RIA (196), а третье остается за Hyundai (188).

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