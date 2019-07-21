Volvo отзывает полмиллиона авто из-за дефекта

Volvo отзывает полмиллиона авто из-за дефекта
В Швеции отзовут 86 тысяч авто. Фото: Pixabay

Шведский производитель автомобилей «Volvo» сообщил об массовом отзыве машин по всему миру. Только в Швеции будет отозвано 86 тысяч авто.

Отзыв порядка 500 тысяч автомобилей связан с некоторым дефектом, который вызывает угрозу возгорания в двигателе машины. Речь идет об автомобилях, которые были выпущенны с 2014 по 2019 год с 4-цилиндровой дизельной установкой. К таким относятся модели V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90.

Отмечается, что в результате нагревания мотора впускной пластмассовый коллектор может расплавиться. В ряде случаев такой инцидент закончился возгоранием транспортного средства.

Если бортовой компьютер авто не сообщает об ошибке, то можно не беспокоиться. Представители автоконцерна будут связываться с владельцами машин.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пчелы улетели с пасеки и пристроились в автосервисе в Ленинградской области.

Volvo авто отзыв
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