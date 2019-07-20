Пчелы улетели с пасеки и пристроились в автосервисе в Ленобласти

Пчелы улетели с пасеки и пристроились в автосервисе в Ленобласти
Хозяин вернул всех "загулявших" пчел на пасеку. Фото: pixabay

В Бокситогорском районе Ленобласти пчелы «сбежали» от пасечника в автосервис по соседству. Несколько часов персонал сервиса не мог подойти к машинам из-за страха.

20 июля очевидцы пчелиного нашествия опубликовали видео в группе «Подслушано.Тихвин» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: vk.com/tih_win

Со слов механиков, работавших в сервисе, под навес залетели сотни жужжащих насекомых. Позже оказалось, что рой привела за собой матка, которая покинула уkей с пасеки, находящейся поблизости. По предварительным данным, никто не пострадал. Хозяин вернул всех «загулявших» пчел на пасеку.

«Ситуация смешная, если б не было так страшно. Пострадавших нет, хозяин быстро нашелся, сказал своим пчелам «Фу» и забрал всех домой», — пишет автор видеозаписи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пчелы массово гибнут в России из-за пестицидов. В России массово погибают пчелы. В Россельхознадзоре винят в этом агрохимикаты. Россельхознадзор предлагает вернуть Минсельхозу инструменты контроля.

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Пчелы улетели с пасеки и пристроились в автосервисе в Ленобласти
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