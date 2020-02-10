«Люди в белых халатх» взяли у ребенка анализ на коронавирус пока родителей не было дома

В Северной столице у несовершеннолетней жительницы «люди в белых халатах» взяли анализ на коронавирус. 10-летняя девочка была одна дома, но врачи настояли на проверке.

На случившееся пожаловалась мать ребенка и попросила разобраться в ситуации. Она рассказала, что к ним домой явились медики и без согласия взяли биоматериалы у ее ребенка.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в городе Светлана Агапитова, причиной визита врачей стала недавняя поездка девочки в Китай. С момента возвращения семьи прошла неделя. До 30 января с семьей никто не связывался, медики решили сразу нагрянуть с проверкой.

Испуганная девочка открыла дверь и объяснила, что взрослых нет дома, однако «люди в белых халатах» настояли на проверке. Позже выяснилось, что проверку проводили сотрудники поликлиники по приказу Роспотребнадзора.

Агапитова пояснила, что в ведомстве уже подтвердили случившееся и отметили, что работники превысили полномочия. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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