В России протестировали «суверенный Рунет»

Пока что в работе "суверенного интернета" есть сбои. Фото: https://pixabay.com

Пока что в работе "суверенного интернета" есть сбои. Фото: https://pixabay.com

Испытания проходили в нескольких городах Уральского федерального округа.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Обо всем пишет РБК. Сразу восемь операторов предоставили отчет о результатах испытаний оборудования для «суверенность рунета». Испытания проходили в Уральском федеральном округе. В результате наблюдалось снижение скорости сигнала, а Telegram удалось заблокировать далеко не везде. При этом в отчетах говорится, что больших сбоев нет.

Некоторые эксперты отмечают, что тест проводили уже давно и результаты были положительными. Напоминаем, что закон о «суверенном рунете» был принят первого ноября 2019 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прием посылок из китайских-интернет магазинов предложили запретить. Милонов заявил, что, несмотря на все ограничения, введенные между Россией и Китаем, посредством почтовых посылок в страну неконтролируемо попадают бактерии.