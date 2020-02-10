Лису из Петербурга победила в конкурсе «Фотоловушка»

Лису из Петербурга победила в конкурсе &#171;Фотоловушка&#187;
Снимок называется "Уставшая, но счастливая". Фото: комитет по природопользованию

Животное запечатлели во время прогулки по лесу.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Обо всем сообщает Дирекция особо охраняемых природных территорий. По лесам Санкт-Петербурга расставлено восемь фотоловушек, которые помогают делать снимки проживающих там животных. Это нужно для отслеживания их местоположения, численности и потомства. Также фото показывают, насколько активны жители леса.

Один из снимков оказался настолько красивым, что его номинировали на конкурс «Фотоловушка-2019». На нем взрослая лиса выгуливает свое потомство. Фото решили назвать: «Уставшая, но счастливая».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Янтарную комнату разрешили фотографировать из-за отсутствия китайцев. Для избежания столпотворений руководство музея решило запретить фотографировать интерьеры в комнате, поскольку это затормаживало поток посетителей.

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