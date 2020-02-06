Янтарную комнату разрешили фотографировать из-за отсутствия китайцев

Янтарную комнату разрешили фотографировать из-за отсутствия китайцев
Янтарная комната. Фото: wikipedia.org

Сокращение числа китайских туристов в Северной столице на фоне эпидемии коронавируса несколько облегчило работу государственного музея-заповедника «Царское село». Теперь туристам разрешили делать снимки в известной всем Янтарной комнате.

Во время туристических сезонов в Янтарной комнате всегда скапливались кучи туристов. Особой популярностью она пользуется у туристов из Китая, которые считают комнату «целебной».

Для избежания столпотворений руководство музея решило запретить фотографировать интерьеры в комнате, поскольку это затормаживало поток посетителей.

Сейчас запрет на съемку в Янтарной комнате отменили. Однако фотографировать разрешено только без вспышки, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 10 млн туристов побывали в Петербурге в прошлом году.

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