Более 10 млн туристов побывали в Петербурге в прошлом году

Петербургский губернатор Александр Беглов подвел итоги 2019 году по количеству посетивших город туристов, сообщили в пресс-службе градоначальника.

За 2019 год в Северной столице побывали 10,4 миллионов путешественников, из которых почти 5 млн — туристы из иностранных государств, а остальные приехали из других городов России.

Так, по сравнению с 2018 годом, турпоток в прошлом году увеличился на 26,8%. Эксперты считают, что это напрямую связано с увеличение прямых авиасообщений с городами из разных стран — в 2019 году открылось 14 новых авиарейсов.

Помимо этого, в город начало приезжать все больше туристов ради фестивалей и праздников, например, посмотреть на «Алые паруса» или «Фестиваль света».

На рост турпотока повлияло и введение электронных виз в городе на Неве. За четыре месяца их выдали 112 тысячам иностранцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия приостановила выдачу виз китайским туристам.