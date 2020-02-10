В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом лишь «верхушка айсберга»

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом лишь &#171;верхушка айсберга&#187;
В России выявили коронавирус. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Есть случаи, когда вирусом заражались даже те, кто не бывал в Китае.

Об этом стало известно 10 февраля. Обо всем сообщает Reuters. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что все чаще коронавирусом заражаются люди, которые не контактировали с китайцами и не бывали в Китае. Эксперт выразил обеспокоенность и рассказал, что все происходящее лишь «верхушка айсберга».

В ВОЗ просят власти стран быть готовыми к эпидемии и сделать все возможное для того, что коронавирус не погубил тысячи жизней. Напоминаем, что на данный момент заражены десятки тысяч человек, погибли лишь сотни. В Китае выделили около 10 миллиардов рублей на борьбу с распространением болезни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «люди в белых халатах» взяли у ребенка анализ на коронавирус пока родителей не было дома.

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