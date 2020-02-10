Тина Канделаки высмеяла критику Ксении Собчак

Журналистка заявила, что ее не обижают слова коллеги по поводу фигуры.

Об этом стало известно 10 февраля. Журналистка Тина Канделаки прокомментировала критику Ксении Собчак в социальных сетях. Она написала, что ей льстит, когда «экс-кандидат в президенты» и «известный видеоблогер» обсуждает ее, «скромную девочку из Тбилиси».

Напоминаем, что Ксения Собчак в программе «Вечерний Ургант» призналась, что ей не нравится фигура Тины Канделаки. Она, мол, сколько бы не пыталась, «выглядит так себе». Поклонники журналистки долго просили отреагировать на критику.

К слову, вражда между Собчак и Канделаки длится довольно давно и уже вряд ли сами журналистки помнят, с чего именно все началось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак и Ургант чуть не поругались на Первом канале. Коллеги обменялись колкостями на шоу «Вечерний Ургант». Оба хорошо посмеялись.