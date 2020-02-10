Ди Каприо впервые пришел на «Оскар» с девушкой, а не мамой

Актера сопроводила модель и актриса Камила Морроне. Судя по всему, между ними вспыхнули серьезные чувства.

Об этом стало известно 10 февраля. Актер Леонардо Ди Каприо впервые за 15 лет нарушил традицию и пришел на церемонию вручения «Оскара» не с мамой, а с 22-летней моделью и актрисой Камилой Морроне, сообщает издание Harper’s Bazaar. Они состоят в отношениях, но стараются их не афишировать. Что заставило пару нарушить правило – не совсем понятно.

Напоминаем, что Леонардо Ди Каприо признавался, что видел Морроне, когда той было всего 12 лет. Их семьи дружили в те далекие времена. Как так вышло, что актер и актриса сблизились – не разглашается. Сама модель не видит ничего страшного в большой разнице в возрасте.

«Я просто думаю, что люди могут встречаться с теми, с кем хотят»,

— отметила модель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Хоакин Феникс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в «Джокере».