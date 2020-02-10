Хоакин Феникс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в «Джокере»

Американский актер Хоакин Феникс завоевал премию «Оскар 2020» в номинации «Лучший актер». Золотая статуэтка досталась актеру за роль в культовом фильме «Джокер».

В Голливуде продолжается 92-я церемония вручения премии киноакадемии Соединенных Штатов. Телеканал АВС ведет прямую трансляцию с церемонии.

Прогнозы кинокритиков, пророчащих харизматичному Хоакину Фениксу победу в номинации «Лучший актер», сбылись.

«Оскар» за лучшую мужскую роль в этом году забрал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в «Джокере». За премию в этой номинации также боролись Адам Драйвер («Брачная история»), Джонатан Прайса («Два папы»), Антонио Бандерас (Боль и слава») и Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фильм «Паразиты» взял «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.