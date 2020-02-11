В Ленобласти тушили дом на 250 кв. метров

В Ленобласти тушили дом на 250 кв. метров
Информация о пострадавших уточняется. Фото: Pixabay

На ликвидацию возгорания пришлось потратить около трех часов.

Все случилось 10 февраля. Обо всем сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области. Огромный дом горел в поселке Новоселье в Ломоносовском районе. Спасателей вызвали на место происшествия примерно в пять часов вечера – на тот момент огнем было объято здание площадью 250 квадратных метров. С пламенем боролись 15 человек и три машины спецтехники. В результате ликвидировать пожар удалось только через три часа – к восьми часам. Что стало причиной инцидента – предстоит выяснить.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у школы в Горелово дерево чудом не упало на учеников. Дерево находилось рядом с березами, но по какой-то причине не было своевременно обнаружено ответственными лицами. Через вход, где оно упало, идет большинство учащихся.

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