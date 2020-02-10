У школы в Горелово дерево чудом не упало на учеников

У школы в Горелово дерево чудом не упало на учеников
Место происшествия. Фото: vk.com/krasnoe_selo

В Горелово местные жители рассказали об упавшем дереве около школы №391. По словам очевидцев, дерево было совершенно сухое и неустойчивое.

Обо всем рассказали в паблике «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» в соцсети «ВКонтакте». Дерево находилось рядом с березами, но по какой-то причине не было своевременно обнаружено ответственными лицами. Через вход, где оно упало, идет большинство учащихся.

«Как только последний ребенок прошел на территорию школы, у ворот обрушилось дерево», — написал пользователь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что житель Петербурга случайно прострелил себе руку. После горожанин обратился за помощью к врачам.

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