В Китае от коронавируса скончались 1016 человек

В Китае новый тип коронавируса 2019-nCoV за минувшие сутки «убил» 108 человек. Теперь общее число жертв коронавируса в КНР составляет 1016 человек.

Согласно данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая на ночь вторника, 11 февраля, всего за один день было выявлено почти 2,5 тыс. новых случаев заражения вирусом.

Общее количество зараженных на данный момент в Поднебесной составляет более 42 тыс. граждан, в больницах лежат почти 38 тысяч пациентов, из которых 7,3 тыс. находятся в тяжелом состоянии. Полностью избавившихся от коронавирусной инфекции китайцев насчитывается почти 4 тыс. пациентов.

Кроме того, на карантине находятся почти 200 тыс. жителей Китая, которые тесно общались с зараженными пациентами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом лишь «верхушка айсберга».