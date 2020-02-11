Коронавирус может стать причиной приостановки производства Nissan в Петербурге

Петербургский завод Nissan сообщил о возможной приостановке производства автомобилей. Это может произойти из-за приостановки выпуска деталей для автомобилей в Китае, где сейчас бушует эпидемия коронавируса.

Как сообщает РБК, производство автомобилей упомянутой марки в России может «заморозиться» в случае, если процесс изготовления деталей для машин в Китае не восстановится до середины февраля.

Издание отмечает, что китайская сторона обещает возобновить завоз деталей до 17 февраля — до этого времени у завода в Петербурге хватит ресурсов.

Производство машин в Японии уже встало на два дня из-за отсутствия необходимых деталей. Также страдает рынок техники — в Китае закрыты все магазины Apple и есть проблемы с производством гаджетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае от коронавируса скончались 1016 человек.