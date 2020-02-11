Продавца оштрафовали на 35 тысяч за продажу алкоголя подросткам

Красносельский районный суд вынес решение по делу продавца ООО «Кондитерская». Женщину признали виновной в неоднократной розничной продаже несовершеннолетним алкоголя.

Суд приговорил её к выплате штрафа в размере 35 тыс. рублей. Государственное обвинение по делу поддержала прокуратура Красносельского района.

Как сообщает прокуратура Петербурга, женщина в июне 2018 года была привлечена к административной ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему. Несмотря на это, она продолжила нарушать закон.

В июле 2019 года её поймали на продаже пива несовершеннолетнему в магазине ООО «Кондитерская».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пиво и пивные напитки назвали самым вредным алкоголем. По словам нарколога, кандидата медицинских наук Даниила Покровского, оно вызывает кардиопатию и ожирение сердца.