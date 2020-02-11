Петербуржцу проломили череп и ребра на Брянцева

Петербуржцу проломили череп и ребра на Брянцева
Петербуржца госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Калининском районе Петербурга в тяжелом состоянии госпитализировали мужчину 1972 года рождения. Недалеко от дома 12 по улице Брянцева он был избил неизвестным.

Нападение произошло вечером 9 февраля.

Несколько часов спустя мужчину увезли на скорой с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, множественными переломами лицевого скелета и переломами ребер.

От пострадавшего пахло алкоголем, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Состояние его медики оценили как тяжелое.

Задержать подозреваемого удалось утром 11 февраля у дома 6 по улице Брянцева. Им оказался безработный мужчина из Юго-Восточной Европы 1988 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 31-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве отца.

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Петербуржцу проломили череп и ребра на Брянцева