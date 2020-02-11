Петербуржец со скалкой до смерти забил своего отца на Бабушкина

Петербуржец со скалкой до смерти забил своего отца на Бабушкина
Сын избил отца скалкой. Фото: pixabay

Полиция Невского района задержала пьяного местного жителя, которого подозревают в том, что он насмерть забил своего отца кухонным предметом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером в полицию сообщили о найденном в квартире дома №99 по улице Бабушкина мужском трупе. Прибывший на место наряд полиции установил, что в гости к 31-летнему подозреваемому пришел его отец 57-ми лет. Во время алкогольной посиделки между ними начался конфликт, в результате которого сын до смерти забил своего отца.

Пьяного сына доставили в отдел полиции. На месте преступления был найдена и изъята скалка с пятнами крови.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемому будет избрана мера пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что безработный рассылал юным петербурженкам откровенные фото.

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