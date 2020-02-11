В Петербурге разыскивают поджигателей четырех авто

В Невском и Московском районе Петербурга загорелись четыре автомобиля. Неизвестных поджигателей разыскивает полиция.

В ночь на 10 февраля в полицию Невского района обратился местный житель. Он сообщил, что у дома 105/2 по улице Бабушкина горят два автомобиля. Огонь повредил KIA Sportage и припаркованный рядом Hyundai Creta.

У первого автомобиля выгорел моторный отсек, у второго — левая сторона моторного отсека и капот. Ущерб составил 860 тыс. и 1 млн 260 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Леноласти.

Камеры наблюдения зафиксировали, как незадолго до поджога к парковке подходит неизвестный мужчина, после чего возвращается обратно.

Еще два автомобиля загорелись у дома 14 А по Московскому шоссе. Огонь повредил заднее левое колесо, левое крыло и задний бампер Nissan Pathfinder. Ущерб оценивается в 100 тыс. рублей. У припаркованного рядом Mitsubishi Pajero выгорели моторный отсек и передняя часть салона. Ремонт авто обойдется в 2 млн 400 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Василеостровском районе Петербурга загорелся Subaru Forester.