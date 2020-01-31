Двое подожгли дорогую иномарку на Канареечной

Петербургские правоохранители задержали подозреваемых в поджоге дорогостоящей иномарки в Василеостровском районе города.

Как стало известно gazeta.spb.ru, поджог иномарки произошел примерно в час новь 29 января. Огонь полностью уничтожил моторный отсек автомобиля «Субару Форестер». Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в совершенном преступлении — ими оказались двое мужчин.

В результате поджога никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Шушарах местный житель из ревности поджег дом и квартиру бывших тещи и тестя.

Во Всеволожском районе Ленинградской области правоохранители задержали подозреваемого в серии поджогов. Им оказался 37-летний местный житель.