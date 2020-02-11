На перекрестке Энгельса и Просвещения иномарки собрались в «паровозик»

На перекрестке Энгельса и Просвещения произошло массовое ДТП.

«Паровозик на пересечении Просвещения и Энгельса из туарега, пассата и х5. В крайнем правом ряду, при повороте по дополнительной секции. Пробка уже по просвету собралась от Фомина…», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Подробности ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

В результате ДТП образовалась небольшая пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».