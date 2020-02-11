Выходные в Санкт-Петербурге: составляем программу отдыха

Санкт-Петербург является одним из самых посещаемых туристами российских городов. Причем, сюда каждый год охотно устремляются как отечественные, так и зарубежные гости.

Популярность Северной столицы вполне обоснована, ведь здесь представлено огромное количество достопримечательностей буквально под любые интересы.

Город привлекателен для насыщенного отдыха в любое время года, но особенно разнообразной программа мероприятий способна оказаться летом, когда что-то интересное легко найти буквально на улице, не заглядывая в специально отведенные для этого места.

Например, в теплый период можно любоваться на столь впечатляющее зрелище, как разведение мостов: для этого ближе к половине второго ночи следует приехать на Адмиралтейскую или Дворцовую площадь. Также летом интересно прогуливаться по питерским каналам и рекам, заглядывать на морские и речные вокзалы.

Собираясь в Северную столицу на выходные, стоит заранее спланировать свой отдых, чтобы не упустить что-то важное.

Все достопримечательности Санкт-Петербурга сегодня можно найти на специализированных сайтах, так называемых интернет-гидах, чьи услуги абсолютно бесплатны.

В любое время года имеет смысл устроить себе продолжительную прогулку по городу. От роскошного Невского проспекта можно двинуться в сторону Дворцовой и Исаакиевской площадей, Медного всадника, Дворцового моста, Стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости, Троицкого моста, Летнего сада, Спаса-на-Крови. По пути можно проведать один из символов города – знаменитый крейсер Аврора.

В среднем на такую богатую на впечатления пешую прогулку уходит не менее пяти часов: в зависимости от того, как долго турист задерживается для осмотра достопримечательностей, фотосъемки.

Вне зависимости от времени года, непременно стоит заглянуть в Эрмитаж, только следует иметь в виду, что на осмотр всех залов знаменитого на весь мир музея может уйти несколько дней: здесь представлено порядка трех миллионов экспонатов.

Поэтому имеет смысл заранее сориентироваться в наиболее ярких предложениях, составить четкий маршрут. Также можно отправиться в Петергоф с его великолепными фонтанами, только стоит иметь в виду, что в холодные периоды этот дворцово-парковый ансамбль не столь привлекателен, как летом. Любое время года хорошо для поездки в Царское Село, где находится Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, посещения Мариинского театра, Океанариума.