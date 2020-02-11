В Петербурге готовят документы для строительства участка Южной широтной магистрали

В Петербурге готовят документы для строительства участка Южной широтной магистрали
Участок построят в Пушкинском районе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) поручил подготовить проект планировки территории для строительства участка Южной Широтной магистрали.

Документацию необходимо подготовить до 30 июля 2021 года, сообщает nsp.ru.

Строится дорога будет при федеральном софинансировании. Затраты на первый этап работы, по предварительным оценкам, составят 7,5 млрд рублей.

Участок магистрали пройдет в Пушкинском районе от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей.

Ожидается, что Южная широтная магистраль соединит Волховское шоссе с Московским, а в дальнейшем — с автодорогу Р-21 «Кола». Проект обсуждается с 2005 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что строительство Широтной магистрали скоростного движения начнется в 2020 году. Трасса призвана разгрузить дорожную инфраструктура и перенаправить интенсивные потоки движения.

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