В Пушкине перевернулся автомобиль. Скорая на месте

Днем 11 февраля в Пушкине перевернулся легковой автомобиль.

По словам очевидцев, ДТП произошло перед Витебским проспектом. На место происшествия прибыли скорая и сотрудники ДПС. По предварительной информации, в аварии никто не погиб.

«Перевертыш в городе Пушкине, перед Витебском. Вроде все живы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».