В Пушкине перевернулся автомобиль. Скорая на месте

В Пушкине перевернулся автомобиль. Скорая на месте
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Днем 11 февраля в Пушкине перевернулся легковой автомобиль.

По словам очевидцев, ДТП произошло перед Витебским проспектом. На место происшествия прибыли скорая и сотрудники ДПС. По предварительной информации, в аварии никто не погиб.

«Перевертыш в городе Пушкине, перед Витебском. Вроде все живы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».

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