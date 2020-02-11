В Пушкине перевернулся автомобиль. Скорая на месте

Днем 11 февраля в Пушкине перевернулся легковой автомобиль.
По словам очевидцев, ДТП произошло перед Витебским проспектом. На место происшествия прибыли скорая и сотрудники ДПС. По предварительной информации, в аварии никто не погиб.
«Перевертыш в городе Пушкине, перед Витебском. Вроде все живы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».