Из Ладожского озера достали труп рыбака

В Ленобласти спасатели вытащили из Ладожского озера труп мужчины, отправившегося на рыбалку.

В ходе поисковых работ тело мужчины нашли в четырех километрах от берега, между деревней Назия и островом Зеленец, сообщает «78.ру». О личности погибшего ничего неизвестно.

Тело направлено в морг для установления причин смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию поступило сообщение от спасателей МЧС о том, что в ходе поисковых работ из озера извлечен труп пропавшего мужчины. Он находился в 100 метрах от берега на глубине двух метров.