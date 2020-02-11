Из Ладожского озера достали труп рыбака

Из Ладожского озера достали труп рыбака
Тело мужчины нашли в четырех километрах от берега. Фото: Pixabay

В Ленобласти спасатели вытащили из Ладожского озера труп мужчины, отправившегося на рыбалку.

В ходе поисковых работ тело мужчины нашли в четырех километрах от берега, между деревней Назия и островом Зеленец, сообщает «78.ру». О личности погибшего ничего неизвестно.

Тело направлено в морг для установления причин смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию поступило сообщение от спасателей МЧС о том, что в ходе поисковых работ из озера извлечен труп пропавшего мужчины. Он находился в 100 метрах от берега на глубине двух метров.

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