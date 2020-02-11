Жена сценариста «Москва слезам не верит» рассказала о ляпе в фильме

Жена сценариста &#171;Москва слезам не верит&#187; рассказала о ляпе в фильме
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Известная фраза героини фильма «Москва слезам не верит» о походе «в концерт» оказалась сценарной ошибкой. Об этом рассказала супруга сценариста Валентина Черных Людмила Кожина.

Женщина призналась, что правила сценарий по просьбе мужа и отмечала те места, где нужны корректировки. На одной из страниц она допустила ошибку и в итоге в фильм прокралась фраза «в концерт», вместо «на концерт».

«Когда меня спрашивают, что я внесла в фильм — я внесла одну ошибку», — сказала Кожина в интервью телеканала «Звезда».

С момента выхода фильма «Москва слезам не верит» на экраны прошло ровно 40 лет. Премьера картины Владимира Меньшова состоялась 11 февраля 1980 года. Фильм был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и Государственной премии СССР. Главные роли в картине исполнили Вера Алентова, Алексей Баталов, Раиса Рязанова и Ирина Муравьева.

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