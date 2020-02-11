Петербурженке грозит штраф за побег из карантинного бокса по коронавирусу

Петербурженке, сбежавшей из изолированного бокса для карантина по коронавирусу, грозит административный штраф за то, что она самостоятельно покинула инфекционную больницу, где должна была в течение 14 дней проходить карантин по коронавирусу.
«За несоблюдение предписания главного санитарного врача Санкт-Петербурга в случае нарушения санитарного законодательства ответственность предусмотрена частью 1 ст.19.5 КоАП», — заявил представитель комздрава, сообщает РИА «Новости». Эта статья предусматривает штраф в размере 3-5 тыс. рублей.
Ранее петербурженка сбежала из изолированного бокса для карантина по коронавирусу в Боткинской больнице. Как пишет «Фонтанка», пациентка взломала электронный замок и покинула больницу.
Напомним, 32-летняя Алла вернулась из Китая 30 января. Спустя пять дней у нее разболелось горло, после вызова скорой ее навестила комиссия из Роспотребнадзора, которая направила девушку на двухнедельный карантин.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жительница Санкт-Петербурга рассказала, что в конце января она вернулась из Китая. Сначала ее осмотрели в больнице Хабаровска, а потом в Северной столице – все врачи подтвердили, что россиянка здорова. После девушка почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. У нее диагностировали ОРВИ.