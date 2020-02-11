На «Нарве» арестовали две нелегальные маршрутки

Два маршрутных автобуса отправили на спецстоянку. Фото: в пресс-служба управления по транспорту Ленобласти

Два маршрутных автобуса отправили на спецстоянку. Фото: в пресс-служба управления по транспорту Ленобласти

Около деревни Зимитицы в Волосовском районе Ленобласти межведомственная транспортная комиссия арестовала нелегальных перевозчиков.

Два маршрутных автобуса отправили на спецстоянку. В ходе проверки выяснилось, что у одного не оказалось лицензии да перевозку пассажиров, а у второго — регистрационных документов на транспортное средство, сообщили в пресс-службе управления по транспорту Ленобласти.

Нелегальные автобусы везли пассажиров из Кингисеппа в Петербург.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 2016 году комитет по транспорту Петербурга организовал более 200 рейдов по проверке маршрутных такси. В результате этих мероприятий выяснилось, что порядка 130 автомобилей использовалось для перевозки пассажиров нелегально.