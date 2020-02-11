На Витебском проспекте в массовом ДТП столкнулись десять машин

На Витебском проспекте в массовом ДТП столкнулись десять машин
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 11 февраля на Витебском проспекте у станции метро «Купчино» произошло массовое ДТП с участием не менее десяти машин.

«Насчитали 10 машин», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте». На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

«Зимой, днём и на сухом асфальте устроить замес», — удивляются пользователи Сети, комментируя дорожный инцидент.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».

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