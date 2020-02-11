Женщина попала под электричку на «Старой Деревне»

Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу. Фото: Pixabay

Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу. Фото: Pixabay

Во вторник, 11 февраля, на железнодорожной станции «Старая Деревня» в Петербурге женщина попала под электричку.

Инцидент произошел около 17 часов вечера, сообщили очевидцы в соцсетях. Женщину средних лет сбила электричка.

Свидетели произошедшего вызвали экстренные службы. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу.

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