На Витебском проспекте иномарка врезалась в высоковольтный столб

Вечером 11 февраля белая иномарка влетела в столб электропередач на Витебском проспекте.

«Мужики почти снесли опору высоковольтки на Витебском проспекте в районе 16 часов дня», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В результате инцидента никто не пострадал. Участники ДТП ждут приезда сотрудников ДПС.

Отметим, что это уже не первый дорожный инцидент за сегодняшний день, который случился на Витебском проспекте. Сегодня там произошло массовое ДТП с участием семи машин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».