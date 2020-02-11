Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Соколов останется в СИЗО до середины апреля

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Соколов останется в СИЗО до середины апреля
Олег Соколов и его адвокат Александр Почуев. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется в московском СИЗО до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля. Об этом заявил его адвокат Александр Почуев.

«Он жив и относительно здоров, активно сотрудничает со следствием», — добавил адвокат, сообщает РИА «Новости».

По результатам прохождения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Олег Соколов был признан вменяемым.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. Его задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По версии следствия, историка выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.

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