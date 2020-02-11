На КАД авто влетело в авто и ограждение. Пострадали двое

Обоих травмированных госпитализировали в тяжелом состоянии.

Все случилось вечером 11 февраля. Обо всем сообщили в отделе пропаганды ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на 31-м километре внутреннего кольца КАД. Там автомобиль, пытаясь перестроиться, врезался в одну из машин, а затем врезался в ограждение. В результате пострадали два человек – пассажир и водитель, оба находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

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