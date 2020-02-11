Милла Йовович рассказала о страшной болезни новорожденной дочери

Милла Йовович рассказала о страшной болезни новорожденной дочери
Милла Йовович поделилась плохой новостью. Фото: instagram.com/millajovovich

Она призналась, что ей страшно думать о недуге, но актриса надеется на лучшее.

Об этом стало известно 11 февраля. Обо всем актриса Милла Йовович рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что ее малышка Ошин болеет желтухой. Врачи настаивают – ребенок должен оставаться в больнице, потому что случай тяжелый. Сама звезда также остается в палате под наблюдением.

На одном из снимков в социальной сети видно, как старшая сестра Ошин кормит ее из бутылочки. Малышке нужно много есть, чтобы выздороветь.

«У меня разрывается сердце каждый раз, когда я думаю об этом. Но, надеюсь, сегодняшний анализ крови покажет, что ей стало лучше»,

— написала Ойовович.

Подписчики выразили поддержку и тоже надеются, что с ребенком все будет хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Милла Йовович решила поэкспериментировать с внешностью перед родами.

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