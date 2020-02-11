Похудевшую Адель не узнают даже поклонники

Артистке удалось сбросить около 45 килограммов. Фанатам нравится новый образ певицы.

Снимки с премии «Оскара» публикуются до сих пор. Так, телеведущая Кинга Русин поделилась одним из них в своем Instagram-аккаунте – на фото запечатлена журналистка и певица Адель. В посте сказано, что Русин не сразу удалось узнать звезду, «потому что она худенькая, как запятая». Комментаторы рассыпались в комплиментах, отмечая, что всегда любили Адель и они рады, если артистка чувствует себя лучше.

Напоминаем, что СМИ писали, будто певица сбросила 45 килограммов. Впервые о худобе Адель заговорили осенью прошлого года, когда появились фото с дня рождения рэпера Дрейка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Адель похудела в два раза, чем взволновала поклонников. Фанаты переживают, что их кумир больна и из-за этого сбросила вес.