Россияне выбрали лучшую мелодраму XXI века

По мнению россиян лучшей мелодрамой XXI века стал фильм «Дневник памяти» Ника Кассаветиса с Райаном Гослингом и Рейчел МакАдамс.

Об этом стало известно благодаря статистике проекта «Кино Mail.ru». Рейтинг составлен ко Дню всех влюбленных на основе на зрительских симпатий, сообщает РИА «Новости».

В тройку лидеров также попали «Загадочная история Бенджамина Баттона» Дэвида Финчера и «Великий Гэтсби» База Лурмана.

В рейтинге можно найти такие киноленты, как «Виноваты звезды», «Спеши любить», Амели», «Кейт и Лео» и т.д.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американский актер Хоакин Феникс, сыгравший роль Джокера в одноименном фильме 2019 года, удостоился премии Гильдии киноактеров Соединенных Штатов в номинации «Лучшая мужская роль».