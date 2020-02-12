Из горящего многоэтажного дома в Луге эвакуировали двух человек

Из горящего многоэтажного дома в Луге эвакуировали двух человек
Пожар. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В ночь на 12 февраля в городе Луга загорелся многоквартирный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 01:52. С огнем удалось справиться в 03:55. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе МЧС по Ленобласти.

Во время спасательной операции эвакуировали двух человек. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по Первомайскому проспекту неизвестные подожгли Porsche Panamera. Об этом рассказал владелец автомобиля в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

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