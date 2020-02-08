На Первомайском проспекте сгорел припаркованный Porsche

У дома 28 по Первомайскому проспекту неизвестные подожгли Porsche Panamera. Об этом рассказал владелец автомобиля в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«Машина стояла вдоль дороги, проезду не мешала. Не на газоне и не на тротуаре», — рассказал он.

На записи с камер наблюдения видно, как двое мужчин разбили стекло и залили жидкость в салон. После воспламенения они скрылись. Все произошло за 40 секунд.

Судя по опубликованным снимкам, у иномарки выгорел салон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне вечером, 6 февраля, в центре Северной столицы произошел квартирный пожар. Медики госпитализировали одного пострадавшего.