На Первомайском проспекте сгорел припаркованный Porsche

У дома 28 по Первомайскому проспекту неизвестные подожгли Porsche Panamera. Об этом рассказал владелец автомобиля в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
«Машина стояла вдоль дороги, проезду не мешала. Не на газоне и не на тротуаре», — рассказал он.
На записи с камер наблюдения видно, как двое мужчин разбили стекло и залили жидкость в салон. После воспламенения они скрылись. Все произошло за 40 секунд.
Судя по опубликованным снимкам, у иномарки выгорел салон.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне вечером, 6 февраля, в центре Северной столицы произошел квартирный пожар. Медики госпитализировали одного пострадавшего.