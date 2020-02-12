В Шушарах нашли части тела неизвестного мужчины

В Пушкинском районе в парнике найдены части тела неизвестного мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, во вторник, 11 февраля, в 12:53 в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Шушары, в 30 метрах от АЗС «Газпромнефть» обнаружены части тела мужчины.

На заброшенном садовом участке, в парнике, сотрудники полиции нашли части тела неизвестного мужчины. На том же месте обнаружили куртка и водительское удостоверение на имя 34-летнего жителя Нижнего Новгорода.

Труп был направлен в морг для выяснения причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге нашли тело пропавшей после корпоратива 22-летней девушки. Последний раз девушку видели в пять утра 29 января, когда она выходила с корпоратива на Биржевой улице. 22-летняя Кристина найдена мертвой.