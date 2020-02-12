Петербуржца задержали за убийство в Чечне, совершенное 16 лет назад

Жителя Петербурга, который был объявлен в федеральный розыск, задержали по делу об убийстве 16-летней давности.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчину 1970 года рождения задержали 11 февраля у дома 100/2 по Ленинскому проспекту. Известно, что преступление было совершено в Грозном.

Он обвиняется по статье «Убийство». Ранее мужчина находился под арестом, однако в июле 2004 года ему удалось сбежать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге завершилось расследование убийства, совершенного девять лет назад. Осенью 2011 года на Индустриальном проспекте мужчина получил смертельное ножевое ранение.