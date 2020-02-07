В Петербурге расследовали убийство мужчины, совершенное 9 лет назад

Следователи собрали достаточную доказательственную базу по делу об убийстве на Индустриальном проспекте. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Следователи собрали достаточную доказательственную базу по делу об убийстве на Индустриальном проспекте. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге завершилось расследование убийства, совершенного девять лет назад. Осенью 2011 года на Индустриальном проспекте мужчина получил смертельное ножевое ранение.

По подозрению в убийстве арестован 39-летний житель Петербурга. Мужчину задержали в октябре 2019 года. На протяжении семи лет он был в розыске и заочно заключен под стражу, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Как полагает следствие, 12 ноября 2011 года мужчина, будучи пьяным, находился у одного из домов по Индустриальному проспекту. В ходе внезапной ссоры с ранее незнакомым мужчиной он ударил его ножом. От полученных травм потерпевший скончался.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору», — уточнили в следственном комитете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестный ударил женщину ножом в спину.