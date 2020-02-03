В Петербурге задержали мужчину, ударившего ножом в спину незнакомку

В Петербурге задержали мужчину, ударившего ножом в спину незнакомку
Незнакомую женщину ударили ножом. Фото: Baltphoto

В Петербурге задержан 50-летний мужчина. Его подозревают в нападении на незнакомую 29-летнюю женщину.

По версии следствия, мужчина на почве внезапной неприязни ударил ножом в спину ранее незнакомую женщину. С места происшествия он скрылся. Женщина была госпитализирована в больницу, где ей оказали медицинскую помощь, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

В ходе обысков у мужчины изъяли нож. Назначен ряд экспертиз, в том числе молеркулярно-генетическая. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявление ему обвинения.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга напали на 29-летнюю девушку. Неизвестный в темной одежде ударил её ножом в бок.

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