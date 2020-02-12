В Петербурге у судьи угнали KIA Sportage за 1,4 млн рублей

В Петербурге у судьи угнали KIA Sportage за 1,4 млн рублей
Сотрудники полиции ищут угонщика. Фото: Pixabay

В Приморском районе у судьи Ленинградского областного суда угнали кроссовер KIA Sportage.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 52-летняя женщина, которая является судьей, и сообщила о том, что от дома №9 по проспекту Испытателей неизвестный угнал ее кроссовер KIA Sportage. Стоимость ущерба оценивается в 1,425 млн рублей.

Сотрудники полиции ищут угонщика. Однако эта задача осложняется тем, что на месте парковки нет камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали группу автоугонщиков. В ходе расследования полиции удалось обнаружить бокс для разборки похищенных машин и промышленную площадку для продажи их запчастей.

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