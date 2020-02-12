На Ленинском проспекте две маршрутки попали в ДТП

На Ленинском проспекте две маршрутки попали в ДТП
Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Утром 12 февраля у платформы «Ленинский проспект» произошло ДТП с участием двух маршруток.

Судя по опубликованным снимкам в соцсетях, от удара секло заднего окна пострадавшей маршрутки разлетелось на мелкие кусочки.

«Авария в 09:40 на остановке «платформа Ленинский проспект». Маршрутка №216, врезалась в зад стоящей маршрутки впереди», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Северной столицы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Около станции метро «Чёрная речка» образовался «паровозик».

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На Ленинском проспекте две маршрутки попали в ДТП
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