Сбежавшей из коронавирусного карантина петербурженке грозит «административка»

За отказ от лечения нового коронавируса, возникшего в китайском Ухане, в России предусмотрена административная ответственность, поскольку этот вирус внесен в список особо опасных заболеваний.

Как сообщила на пресс-конференции 12 февраля глава управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталья Башкетова, соответственно, петербурженке, сбежавшей из Боткинской больницы, где она находилась под карантином, может грозить административная ответственность.

По словам главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, согласно правилам, пациентку необходимо изолировать от общества.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницу Мурино проверяют в Боткина на коронавирус.